Орск, Оренбургская область, , 10:16 — REGNUM В Орске Оренбургской области следствие направило в суд ходатайство, где просит избрать для 60-летней женщины, обвиняемой в убийстве двухлетней внучки, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

Напомним, ночью 8 февраля возле дома обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в зверском убийстве задержали бабушку погибшей девочки. По версии следствия, пьяная женщина нанесла смертельные ножевые ранения в область шеи внучки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По данным следственных органов, семья жила отдельно от бабушки. Ребенок находился у 60-летней женщины, пока его родители были в гостях. Семья, в которой воспитывались двое детей (двухлетняя дочь и шестилетний сын) на профилактическом учете как неблагополучная не состояла.

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