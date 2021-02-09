Москва, , 10:14 — REGNUM Основу сил неядерного сдерживания для России составят гиперзвуковые комплексы. Об этом на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — сказал Шойгу.

Гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» были представлены президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию.