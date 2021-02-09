Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Петербургские власти вновь перенесли ввод новых станций метро на «оранжевой» (четвёртой) и «коричневой» (шестой) линиях — еще на год, теперь до конца 2024 года.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписали дополнительное соглашение к контрактам на строительство подземки от «Спасской» до «Морского фасада» и от «Казаковской» до «Обводного канала» еще 22 декабря 2020 года и отодвинули «срок исполнения контракта» в обоих случаях на 31 декабря 2024 года.

«Срок выполнения работ», согласно этому допсоглашению, также переносится на 15 декабря 2024 года.

Ранее Смольный обещал достроить «оранжевую» ветку хотя бы до «Горного института» еще в 2019 году, затем — в 2021 году, а по обновленным данным — не ранее 2023 года. Станцию метро «Театральная» у Мариинского театра не могут ввести в строй с 2012 года.

Красносельско-Калининскую («коричневую») линию уже многократно «отодвигали» по срокам, в том числе из-за переброски денег ради чемпионата мира по футболу 2018 года; согласно «свежайшим» обещаниям чиновников, «Путиловская» должна была принять пассажиров хотя бы в сентябре 2023 года.

Тем не менее, как указывает «Фонтанка», в администрации ссылаются на «сокращение лимитов бюджетных ассигнований» как причину очередного переноса сроков.

Добавим, в течение 2020 года с бюджетных статей, посвященных стройке метро, власти сняли 50% — оставили 7 млрд вместо 14 млрд рублей.

В апреле 2021 года ожидается слушание по делу о вероятном банкротстве «Метростроя» — пока единственного генподрядчика в Петербурге. Там будет заслушан отчет временного управляющего. Если компанию обанкротят, то сроки строительства могут быть отодвинуты еще раз.

Напомним, Смольный уже совместно с ВТБ создал еще одну компанию — АО «Метрострой Северной столицы», которая должна стать новым генподрядчиком для городской подземки.

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