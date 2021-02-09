Москва, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам подготовить предложения по использованию на водоёмах плавучих домов. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Представить в правительство РФ предложения в части возможности использования «хаусботов» на водных объектах», — говорится в поручении, которое дал глава правительства по итогам рабочей поездки в Карелию.

Предельный срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2021 года. Подготовкой займутся сразу несколько ведомств, в том числе Минприроды, Минстрой, МЧС России, а также Росприроднадзор и Росреестр.

Ранее в Калининградской области спущен на воду первый построенный в области плавучий дом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин продлил до октября упрощённый порядок оформления инвалидности.

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