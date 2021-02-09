Новосибирск, , 10:14 — REGNUM Руководство Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН рассчитывает в ближайшие дни решить вопрос с заниженными зарплатами учёных после жалобы одной из сотрудниц президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил 9 февраля директор института Алексей Кочетов.

Накануне в ходе заседания Совета по науке и образованию старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина сообщила главе государства, что получает с надбавкой 32 тыс. рублей в месяц, хотя в соответствии с майскими указами должна получать примерно 80 тыс. рублей.

«Дирекция института изучает вопрос и будет принимать необходимые меры. Мы отчитываемся сейчас перед всеми вышестоящими инстанциями и надеемся, что в течение пары дней это решится», — сказал Кочетов ТАСС.

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Он добавил, что половина научных сотрудников института — молодые учёные, на их зарплату влияет множество показателей. Многие учёные, но не все, получают надбавки из научных грантов. В целом средняя зарплата в институте вдвое превышает среднюю зарплату по Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил разобраться в ситуации с зарплатами новосибирских учёных министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

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