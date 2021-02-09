Сыктывкар, , 10:09 — REGNUM Приговор бывшему водителю ООО Транспортная компания «Автогазкомплект» и бывшему механику ООО «Спецавтотранс», которых признали виновными в эксплуатации неисправного вездехода, из-за чего погибли семь человек, вынес Печорский городской суд в Коми. Об этом 9 февраля говорится в сообщении прокуратуры республики.

«Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Также указывается, что механика осудили по ч. 3 ст. 266 УК РФ («Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Кроме того, отмечается, что признанный виновным водитель вездехода приговорен судом к пяти годам колонии общего режима и ему еще на три года запрещено управлять транспортными средствами. В свою очередь, механик получил три года колонии-поселения, также ему запрещено обслуживать и ремонтировать автотранспорт.

При этом суд установил, что в мае 2018 года водитель гусеничного транспортера передвигался с нефтяного месторождения в Печорском районе в направлении автодороги Печора — Усинск и в вездеход подсели семеро работников подрядных организаций. При пересечении ручья машину стало сносить течением, после нескольких попыток выбраться водитель заглушил двигатель и вездеход стал тонут, в результате погибли семь человек.

В то же время, как следует из материалов уголовного дела, у вездехода был ряд технических конструктивных изменений, из-за которых его эксплуатация была невозможной. Однако механик «Спецавтотранса» подписал путевой лист и выпустил машину на маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека погибли в результате аварии на трассе в Башкирии.