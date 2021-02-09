София, , 10:04 — REGNUM В Болгарии в адрес руководства Европейского союза звучит резкая критика. Претензии читателей портала dir.bg в адрес властей ЕС касаются отсутствия разрешения на применении на территории союза российской вакцины «Спутник V», созданной Центром имени Гамалеи.

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Пользователи в комментариях к публикации агентства Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времён СССР, отмечают, что главное в том, чтобы вакцина работала и неважно, в какой стране она разработана.

«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», — написал пользователь Батко.

Другой пользователь считает, что «единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями».

«Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью — какая разница, чья это вакцина — американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала. Все остальное — дешевые номера для манипуляции массами», — подчеркнул он.

Ещё одно мнение читателя — «европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать».

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Пользователь GPU считает, что «Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался.

«Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», — добавил читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британском журнале Spectator отмечалось, что Германия начала активно присматриваться к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». По мнению авторов публикации, к такому шагу Берлин подтолкнули возникшие сложности с поставками одобренных к использованию в Европейском союзе препаратов от COVID-19.