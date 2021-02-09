Москва, , 10:04 — REGNUM В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово всем арестованным во время незаконных акций передали гумпомощь по линии Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД России.

«Вся помощь, поступившая от ОНК, передана указанной категории лиц», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились слухи о том, что гумпомощь по линии ОНК для арестованных не поступила и была похищена. В МВД опровергли данную информацию, все арестованные в ЦВСИГ обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством, уточнили в полиции.

Вместе с тем в ГУ МВД РФ по Москве добавили, что некоторые члены Совета по правам человека при президенте России «публикуют необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников полиции», становясь участниками спланированной информационной атаки на органы госвласти.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Ещё один незаконный митинг протестующие устроили 2 февраля в центре столицы после того, как суд огласил решение о замене российскому блогеру условного наказания на реальное. По данным полиции, было задержано более 1,4 тыс. человек, в том числе и несовершеннолетние.

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