Махачкала, , 10:00 — REGNUM В Дагестане разоблачена деятельность преступной группы, зарабатывавшей на незаконной раздаче лесных угодий. Её возглавлял бывший председатель комитета по лесному хозяйству республики. В группу входили также его заместитель, руководитель ГКУ «Махачкалинское лесничество», начальник отдела и лесничий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что в течение двух лет, начиная с 2014 года участники преступного сообщества с помощью фиктивных аукционов передавали в долгосрочную аренду землю из лесного фонда Дагестана. Участки попадали в руки сначала подставным и аффилированным лицам, а после этого к третьим лицам. Таким образом было разбазарено 88 гектаров лесного фонда. В общей сложности было незаконно роздано 42 земельных участка.

Участники аферы не гнушались дачей взяток сотруднице управления Росреестра по РД за ускорение проведения процедуры узаконивания сделок на лесные участки. В настоящее время вся земля возвращена в федеральную собственность.

Еще одним эпизодом уголовного дела стала попытка фигурантов обманом получить права на 19 земельных участков общей стоимостью более 10 млн рублей в садоводческом товариществе на территории Кировского района Махачкалы.

По факту земельных махинаций возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном организованной группой, о приготовлении к мошенничеству, совершенном в особо крупном размере, и о даче взятки.

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