Великий Новгород, , 10:09 — REGNUM В Новгородской области режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет отныне будет носить рекомендательный характер. Такое решение принял губернатор Андрей Никитин по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, внесён ряд изменений в указ «О введении режима повышенной готовности». Например, из обязательной в рекомендательную переходит норма о переводе работников на дистанционный режим.

Снимается запрет на нахождение подростков до 16 лет в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей. Список гостей на торжественную регистрацию брака расширяется до десяти человек, включая фотографов и видеооператоров.

Как отмечалось на заседании оперштаба, в Новгородской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, снижение заболеваемости идёт практически во всех возрастных группах.

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в стационарах региона находятся 858 человек, амбулаторное лечение получают более 2,5 тысячи человек. Свободный коечный фонд составляет 37,7%.

Первый этап вакцинации в Новгородской области прошел 4631 человек, завершили полный цикл вакцинации 830 человек. Сегодня, 9 февраля, ожидается поставка еще 10 080 комплектов вакцины «Спутник V».

Для записи на вакцинацию жителям Новгородской области можно позвонить по телефону единого кол-центра 122. На этой неделе было принято 11,5 тысячи звонков. Также на прививку можно записаться через портал госуслуг или в МФЦ.

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