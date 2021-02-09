Казань, , 10:43 — REGNUM На нескольких муниципальных парковках Казани в тестовом режиме заработали новые комплексы фотофиксации госномеров. С помощью камер стало возможным привлекать к ответственности недобросовестных автовладельцев, которые занимают парковочное место, предварительно снимая номера с машин.

Новые устройства позволили выявить восемь нарушений. Загруженность муниципальных парковок в столице республики увеличилась, при этом участились случаи снятия госномеров с машин. Малого того, недобросовестные автовладельцы оставляют свои транспортные средства без номеров на целый день.

Контрольная служба организатора городского парковочного пространства регулярно очищает номера и фиксирует их с помощью переносных комплексов. Только в 2020 году выявлено более 15,5 тыс. таких случаев.

Новые комплексы позволяют фиксировать автомобиль не только на стоянке, но и в момент попадания на парковочное место, до того, как водитель успел снять или прикрыть госномера. Эксперимент продлится до 1 мая. По итогам тестирования примут решение о целесообразности дальнейшего использования комплексов.

В настоящее время в городе парковочные места вдоль улично-дорожной сети составляют более 4,3 тыс. на 134 участках.

ИА REGNUM ранее сообщало, до 30 апреля в столице Татарии продлевается действие льготного режима работы муниципальных парковок. Мэр Казани Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима парковок после встречи в конце марта 2020 года с представителями наиболее пострадавших от пандемии отраслей — туризма, крупных торгово-развлекательных центров, наружной рекламы и сферы общественного питания.

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