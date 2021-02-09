Брянск, , 10:25 — REGNUM Обвинительный приговор вынес суд в отношении 44-летней жительницы Бежицкого района Брянска. Женщина довела до истощения приёмную семилетнюю дочь, регулярно получая денежные выплаты на неё и тратя их на свои личные нужды, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемая с марта 2017 по май 2020 года находилась в договорных отношениях с мэрией, обязалась воспитывать приёмную девочку. В июне 2016 года, феврале 2017 года и мае 2019 года женщина подавала в администрацию необходимые документы на снятие со счёта ребёнка денег на якобы приобретение коляски, качелей, велосипеда и организацию досуга. В общей сложности приёмная мать получила более 38 тысяч рублей. Однако ни подарков, ни нормального питания, ни даже прогулок на свежем воздухе девочка не получала — приёмная мать запирала ребёнка в одиночестве на длительное время в одной из комнат дома, а деньги тратила на свои нужды.

Ранее виновной в ситуации суд признал и начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. Чиновницу лишили свободы за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью малолетней.

Приёмную мать осудили на восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил ей на два года заниматься деятельностью по воспитанию приёмных детей и удовлетворил гражданский иск к подсудимой на сумму 539 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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