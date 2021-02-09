Уфа, , 10:25 — REGNUM 2,4 млн бесплатных поездок во время «счастливых часов» совершили жители Башкирии используя транспортную карту «Алга». Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный вопрос был рассмотрен на «Транспортном часе» в республиканском правительстве.

По словам директора АО «Башкирский регистр социальных карт» Руслана Нургалиева, с июля 2019 года жители Башкирии совершили порядка 38 млн поездок, используя данные карты. При этом 2,4 млн они совершили бесплатно во время «счастливого часа». В результате жители смогли сэкономить на проезде всего 48 млн рублей.

Отмечается, что всего в Башкирии было выдано 800 тысяч карт «Алга», включая 366 тысяч «Карт школьника». Каждую неделю жители покупают около пяти тысяч новых карт, функционал которых расширяется. Например, сейчас в тестовом режиме отрабатывается система скидок на предприятиях торговли, а также в сфере услуг.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, данный проект стал успешным, хотя стартовал непросто.

«Главное — карта «Алга» востребована нашими жителями, а значит, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул он.

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