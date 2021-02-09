Иркутск, , 09:53 — REGNUM В Иркутской области, где проживают более двух миллионов человек, первым компонентом вакцины «Спутник V» привито более 16 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Как пояснил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков, в феврале регион уже получил 30 240 доз. В ближайшие дни ожидается еще 13 340 доз. Всего в феврале в регион поступит 43 580 доз вакцины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 9 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 263 человека (+ 254 за последние сутки). Число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1747 человек (+7 за последние сутки).

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«Наша цель — вакцинировать не менее 60% населения региона», — ранее пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

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