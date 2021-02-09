Челябинск, , 09:51 — REGNUM Прокуратура Калининского района Челябинска требует закрыть салон ритуальных услуг, расположенный на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Ранее местные жители сообщили о проблеме местным журналистам. Прокуратура заинтересовалась публикациями и провела проверку. Выяснилось, что ритуальный салон действительно располагается в жилом доме. При этом законодательством это запрещено.

По итогам проверки прокуратура обратилась в Калининский районный суд. Ведомство требует запретить размещение ритуального салона в жилом доме.