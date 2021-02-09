Москва, , 10:01 — REGNUM Девять заявок на выдачу патентов, связанных с антикоронавирусными вакцинами, рассматривает в настоящее время Роспатент. Об этом глава ведомства Григорий Ивлиев рассказал в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Он отметил, что с начала пандемии ведомство получило 16 заявок на новые вакцины против коронавирусной инфекции и выдало по ним семь патентов. Одна из заявок поступила от зарубежного разработчика, её пока рассматривают.

Семь патентов не означает семь вакцин. Так, на вакцину «Спутник V» выдали более одного патента, а изобретения, относящиеся к препарату «ЭпиВакКорона», защищены четырьмя патентами, уточнил Ивлиев.

«Это сразу несколько запатентованных изобретений — вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее», — сказал глава Роспатента о патентах для «Спутника V».