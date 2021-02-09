Киев, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2656 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализированы 865 человек, зарегистрировано 127 случаев гибели пациентов из-за последствий COVID-19.

Наибольшее количество заражений подтверждено в Ивано-Франковской и Закарпатской областях — 525 и 276 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 249 646 случаев заражения, из них 23 771 случай завершился гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 2141 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий заражения скончались 47 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», поскольку это противоречит интересам иностранцев, которые реально управляют Украиной.

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