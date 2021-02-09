Москва, , 09:47 — REGNUM В некоторых странах 9 февраля были отмечены неполадки в работе социальной сети Instagram. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что больше всего сообщений о сбоях в работе Instagram поступает с территории США и Канады, также некоторое число жалоб пользователей приходит из ФРГ, Великобритании, Нидерландов и еще нескольких стран Европы.

Отмечается, что чаще всего поступают жалобы на проблемы с новостной лентой (62%), ещё 20% пользователей испытывают трудности с размещением новых постов и 17% не могут просматривать истории.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что лига призвала обязать на законодательном уровне иностранные социальные сети создать юридические лица в России.