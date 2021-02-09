Ярославль, , 09:43 — REGNUM Активисты Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта провели рейд по улицам Ярославля, чтобы оценить качество уборки снега. Об этом в соцсетях сообщил глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Рейд по дорогам Ярославля Страница отделения ОНФ в Facebook

«Рейд прошёл по основным магистралям и улицам с интенсивным двусторонним движением Заволжского, Ленинского и Дзержинского районов Ярославля. К большому сожалению и активистов ОНФ, и водителей/пешеходов, преодолевающих проблемы, созданные неудовлетворительной работой подрядчика, все 100% проверенных дорог не дотянули даже до «3 с минусом», — написал Игорь Ямщиков.

В числе основных проблем — снег на обочинах и разделительных полосах, снежные навалы на остановках общественного транспорта, колейность, ямы, наледь. Из-за не вывезенного вовремя снега проезжая часть часто сужена, что создаёт опасность для движения транспорта. Лёд обнаружен на некоторых пешеходных переходах — пешеходы могут упасть под колеса машин. Общественники констатировали, что чем дальше от центра города, тем хуже убран Ярославль.

Отчёт о результатах сегодняшнего рейда ОНФ направят в правительство Ярославской области и мэрию Ярославля «для анализа причин и принятия неотложных мер». Активисты побывали на таких улицах как Красноборская, Сахарова, Елены Колесовой, Пионерская, Чехова, Чкалова, проспектах Машиностроителей, Авиаторов, Промышленном и Тутаевском шоссе.