Махачкала, , 09:42 — REGNUM Подозреваемые в убийстве бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова арестованы на два месяца. Такое решение принял 8 февраля Советский районный суд Махачкалы.

Таким образом, двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану братья Курбановы, расстрелявшие своего земляка в отделе полиции, будут находиться под стражей до 5 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в отделе полиции Советского района города Махачкалы произошло 6 февраля. Двое омоновцев задержали на улице и доставили в отдел полиции бывшего главу села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Здесь в кабинете, по одним данным — начальника угро, по другим — начальника ОМВД, сотрудники Росгвардии выпустили по задержанному 26 пуль из пистолета Ярыгина, в результате чего их жертва скончалась на месте преступления.

По одной из версий случившегося, причиной убийства стал земельный конфликт. Все трое являлись односельчанами.

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