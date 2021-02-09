Челябинск, , 09:41 — REGNUM В Челябинской области за 8 февраля выявили 265 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 47 663 случая COVID-19. На лечении находятся 7701 человек. За сутки по выздоровлению были выписаны 465 пациентов, а за весь период пандемии уже 38 086.

За последние сутки медики подтвердили смерть 15 пациентов с коронавирусом. Из них десять умерли от COVID-19.