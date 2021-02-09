Амстердам, , 09:39 — REGNUM Регулятор Евросоюза — Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) — завершило научное консультирование по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», сообщили 9 февраля в агентстве.

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«В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», — цитирует РИА Новости представителя регулятора.

Он уточнил, что научное консультирование — это обычная процедура регулятора, которая доступна всем компаниям. Она направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в ЕС.

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Напомним, что российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы клинических испытаний показала очень хорошую эффективность — 91,6%. На данный момент обработаны анализы почти 20 тысяч добровольцев, которые были вакцинированы «Спутником V» в рамках третьей фазы клинических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator сообщил, что Евросоюз допустил «катастрофу» в вопросе вакцинации американскими препаратами от коронавируса, поэтому власти Германии начали присматриваться к российской вакцине «Спутник V».

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