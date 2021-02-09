Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Гребень скандинавского антициклона обеспечит Санкт-Петербургу солнечную и морозную погоду. Температурный фон будет на 7−8 градусов ниже нормы. Об этом 9 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Смольный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, из-за антициклона 9 февраля в Петербурге ожидается спокойная погода с переменной облачностью, при этом обойдётся без существенных осадков.

«Температура воздуха −10…−12 градусов, по области −9…−14 градусов, местами до — 15−20 градусов. Ветер юго-восточный 1−6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил специалист.

Он также отметил, что прошедшей ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась до минус 17,4 градуса, а по Ленинградской области до минус 29,8 градусов — в деревне Белогорка в Гатчинском районе.

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