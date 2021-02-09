Улан-Удэ, , 09:34 — REGNUM На территории буддийского дацана на Верхней Березовке в Улан-Удэ строится Дворец Будды сострадания и милосердия, где планируется установить самую высокую в России статую Будды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, её высота составит 21 метр.

По словам мэра города Игоря Шутенкова, статуя будет изготовлена из байкальского кедра, что сделает её единственной в своём роде.

«Думаю, наш дацан, который находится на территории города Улан-Удэ, будут посещать еще больше прихожан и гостей столицы», — отметил мэр.

Кроме того, в новом дворце откроется реритный центр и библиотеку. Благодаря этому, как отмечается, здесь будут проводиться не только молебны, но и лекции. Готовность дворца составляет 50%.

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