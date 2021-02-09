Хабаровск, , 10:00 — REGNUM В Хабаровском крае с начала 2021 года среди взрослого населения не наблюдается превышения эпидемиологического порога по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрирован 1731 новый случай заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В течение января произошло сокращение коечного фонда в госпиталях на 1700 мест, еще три больницы вернулись к оказанию плановой медицинской помощи.

Вакцина от коронавируса продолжает поступать в край — в начале февраля доставлено 2500 доз «Спутник V». Также ожидается доставка в течение месяца еще 54 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, дети не болеют COVID-19, вызываемым коронавирусом, так тяжело и серьезно, как взрослые, и потому для них не так важно проходить вакцинирование, сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.