Калуга, , 10:35 — REGNUM В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Для этого на территории региона создан 41 прививочный участок и 26 мобильных медицинских бригад, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Алана Цкаева.

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По словам руководителя ведомства, в настоящее время в область поступило 27 тыс. 812 доз вакцины «Спутник V», привитЫ 20 тыс. 4 человека. С 10 по 15 февраля в регион поступит еще 8 тыс. 840 доз препарата от COVID-19. Для этого подготовлено необходимое морозильное оборудование.

«На едином портале Госуслуг создана отдельная вкладка для записи на вакцинацию от COVID-19. Для воспользовавшихся этой услугой, время пребывания в медучреждениях сокращается, а после введения второго компонента вакцины в личном кабинете появляется сертификат о проведении вакцинации. В случае необходимости оказания организационной помощи можно обратиться к оператору МФЦ», — сказал Алан Цкаев.

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