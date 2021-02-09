Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве 9 февраля ожидается облачная погода и снег. Об этом сообщает центр «Фобос».

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклона и связанного с ним теплого атмосферного фронта с юго-запада, из-за чего небо постепенно нахмурится и начнется снег», — рассказали в центре.

В столице в течение дня будет облачная погода, после обеда начнётся снег, а вечером метель. Температура воздуха достигнет 13 градусов ниже нуля, в Подмосковье — 15 градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до среды, 10 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жёлтый» уровень опасности в Московском регионе продлён до 10 февраля