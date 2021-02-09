Москва, , 09:26 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» войдёт в число препаратов, распространяемых в рамках программы COVAX. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе ВОЗ.

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"Мы надеемся, что вакцина («Спутник V») присоединится к COVAX при условии, что она будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Очередные дискуссии в ВОЗ по «Спутнику V» состоялись накануне, 8 февраля. Следующий этап обсуждения состоится 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распределение вакцин от коронавирусной инфекции среди участников механизма COVAX может начаться в феврале.

Посредством COVAX страны-участницы смогут получить по итогам 2021 года 2 млрд ампул для вакцинации от коронавирусной инфекции.

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