Москва, , 09:25 — REGNUM Дети не болеют COVID-19, вызываемым коронавирусом, так тяжело и серьезно, как взрослые, и потому для них не так важно проходить вакцинирование. Об этом 9 февраля рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Тимаков подчеркнул, что в настоящее время испытания вакцин от COVID-19 на их применение для детей еще не начаты, а потому детям пока нельзя делать такую прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии вакцинировались от COVID-19 более 26 тыс. человек.