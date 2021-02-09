Екатеринбург, 9 февраля 2021, 09:30 — REGNUM Активисты начали сбор за спасения здания аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге. Об этом сообщают представители одного из общественных движений города в соцсетях.
Подписи собираются вручную, не в электронном виде. Жители могут помочь общественникам: распечатать бланки и предложить своим друзьям и знакомым поддержать сохранение «Уктуса». На месте здания хотят возвести новый автовокзал.
Подписные листы передадут свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а также в Минкультуры и Федеральное агентство воздушного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские активисты выступили в защиту сносимого конструктивистского здания ПРОМЭКТа. На настоящий момент демонтаж приостановлен, хотя часть объекта уже снесена.
Читайте также: Застройщик объяснил судебное решение по демонтажу ПРОМЭКТа на Урале