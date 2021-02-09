Горно-Алтайск, , 09:21 — REGNUM Комитет по национальной политике Заксобрания Республики Алтай рекомендовал принять меры по сохранению и развитию существующих и созданию новых групп в детсадах с изучением алтайского языка. Об этом рассказала председатель комитета Наталья Екеева, передали ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

По её мнению, это станет дополнительной поддержкой для семей, желающих обучать детей алтайскому языку в школе. В целом же это будет способствовать росту числа детей, изучающих язык.

Кроме того, парламентарий указала на мизерные тиражи книг и пособий на алтайском языке, из-за чего их невозможно купить в свободной продаже. В связи с этим депутаты в 2021 году рекомендовали увеличить финансирование программы вдвое — до 10 млн рублей.

«Наши предложения услышаны. Теперь предстоит более основательно подойти к работе по изданию произведений классиков алтайской литературы и современных авторов на алтайском и русском языках и оснащению данной литературой школьных и сельских библиотек в Республике Алтай», — отметила Наталья Екеева.