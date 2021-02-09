Владивосток, , 09:46 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Приморье полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал строительно-монтажные работы гостиничного комплекса «Окура» во Владивостоке на Корабельной набережной, которые завершены почти на 90%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Гендиректор АО «МГК «Золотой Рог» Антон Процентов заверил, что в соответствии с графиком выполнения работ срок сдачи отеля в эксплуатацию — 31 июля.

Сейчас ведётся чистовая и черновая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей.

В Японии оператор «Окура» уже приступил к формированию штата для управления отелем. Кроме того, достигнута договоренность между правительством Приморья и японской компанией о совместной подготовки линейного персонала в учебных заведениях Владивостока.

Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и АО «МГК «Золотой Рог» подписали договор управления гостиничным комплексом — бывшим долгостроем Hyatt. Два отеля должны были сдать ещё в 2012 году.

Теперь уже в «Окуре» будет 223 номера площадью около 35 кв. метров каждый, а также рестораны японской кухни, конференц-зал, СПА и фитнес-центр с бассейном.

«Мы предложим фирменное гостеприимство отеля Okura, которое наверняка удовлетворит гостей отеля и сделает его любимым местом среди местных жителей, а также российских и зарубежных гостей города», — прокомментировал ранее председатель Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. Тошихиро Огита.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев с 8 февраля находится в Приморье с рабочей поездкой.