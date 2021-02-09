Самара, , 09:20 — REGNUM Форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего» (НОЦ) прошел в Самаре. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 8 февраля в День российской науки ученые, аспиранты, студенты и молодые преподаватели собрались в здании правительства области для «мозгового штурма». Работа велась по нескольким направлениям: «аэрокосмические технологии и системы», «интеллектуальные транспортные системы», «сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования», «производства и эксплуатации новых изделий: «умное агро», «двигательные и топливные системы нового поколения». Эти направления являются основными для этого НОЦ.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров выказал надежду на то, что лучшие представители «поколения инноваторов» подключатся к работе научно-образовательного центра и помогут развить существующую и определить новую траекторию развития данного центра. При этом все предложения должны быть «живыми», не оторванными от реальности, подчеркнул Азаров.

«Очень надеюсь, что именно вы, люди, которые уже сегодня закладывают будущее развитие нашей страны, региона, подскажете самые перспективные направления, а в тех направлениях, которые мы уже выбрали, подскажете правильные алгоритмы, направления научной деятельности. Вы — поколение талантов, и мы на вас рассчитываем!», — сообщил он.

Сообщается, что большая часть предложений участников форума касались создания экосистемы для популяризации науки, привлечения в науку студентов и школьников. Были выдвинуты и другие инициативы.

В результате Азаров попросил оформить все предложения и отправить их в адрес правительства области, где они будут проработаны.

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