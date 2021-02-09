Москва, , 09:16 — REGNUM В столице России 9 февраля ожидается температура воздуха до — 13 °C, к вечеру — снег с метелью. Об этом 9 февраля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с юго-запада», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня — снег, выпадение которого к вечеру станет более заметным.

«В вечерние часы возможны метели, −11… −13 °C в Москве, 10−15 градусов мороза по области», — добавил Леус.

Кроме того, он уточнил, что прогнозируется слабый восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, в вечернее время — порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать ик вечеру вернется в норму — 746 мм рт. столба.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на текущей неделе в столице России ожидаются морозы до — 27 °C, а также сильные снегопады и ветер со скоростью до 17 м/с.