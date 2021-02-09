Москва, , 09:15 — REGNUM У российских пенсионеров должна быть возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, это защитит их от мошенников. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Банк России, пишет 9 февраля газета «Известия».

В ОНФ предлагают дать пожилым людям право отказаться от самых рискованных функций. Пенсионерам они не часто нужны, тогда как мошенники именно через эти каналы выманивают у них деньги.

Добровольный отказ, считают авторы инициативы, можно оформить письменно, при этом пенсионер оставит себе возможности снимать наличные, оплачивать покупки в обычных магазинах и получать входящие переводы. Юристы считают, что такой отказ от операций не нарушит права граждан.

Значительных затрат введение запретительной опции не потребует, а количество преступлений против держателей карт сократится в кратчайшие сроки, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ещё один вариант — подача заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений, содержащих коды на перевод денежных средств, добавила она.

Издание отмечает, что за минувший год мошенники завладели 66 млрд рублей, которые были на счетах у граждан. Пострадавшими в 60% случаев были люди в возрасте от 50 до 80 лет.

«Пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии», — говорится в публикации.

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