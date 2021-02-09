Берлин, , 09:04 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 3379 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 291 924.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 481 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 62 156.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,057 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (500 500 заразившийся), Бавария (414 332) и Баден-Вюртемберг (301 091).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 4,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.