Ханты-Мансийск, , 09:02 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 138 новых заражений коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 140 случаев.

Новые очаги заражения в регионе на 9 февраля: Сургут — 55 случаев; Нижневартовск и Югорск — по 11; Сургутский район — 8; Покачи — 7; Ханты-Мансийский район — 6.

С начала пандемии на 9 февраля в Югре зафиксировано 49 056 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 46 300 человек, скончался 692 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).