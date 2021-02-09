Москва, , 09:02 — REGNUM Более 24 тысяч взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено специалистами Международного противоминного центра Минобороны России на 1191,3 га территории в Нагорном Карабахе. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

В настоящее время специалисты инженерных подразделений российских миротворческих сил продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Мартуни.

При разминировании и очистке населённых пунктов применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые «позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях».

Всего с 23 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе от различных неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1191,3 га территории, 1170 домостроений (включая 29 социально значимых объектов), более 350 километров дорог, обнаружено и обезврежено около 24,2 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе российскими миротворцами было найдено и обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов на 400 га территории.

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