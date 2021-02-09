Оренбург, , 08:56 — REGNUM На востоке Оренбургской области 9 февраля в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1952 года рождения, который получил отравление угарным газом. Оренбуржец находится в реанимационном отделении Новоорской райбольницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

С начала 2021 года на территории Оренбуржья зарегистрировано четыре летальных случая в результате отравления угарным газом. Ещё 11 человек были госпитализированы, в том числе двое детей 2006 г.р. и 2014 г.р.

Во время отопительного сезона следует соблюдать правила эксплуатации печи. Стоит не вовремя закрыть печную заслонку, как окись углерода начнет распространяться по всему дому, и возникает угроза отравления угарным газом.