Уфа, , 08:58 — REGNUM Освободить многодетные семьи от платы за пользование платной парковкой намерены в Уфе. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Сообщается, что в госсобрании республики разработали изменения в республиканский закон об организации дорожного движения в регионе, которые планируется рассмотреть в феврале текущего года.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, изменениями планируется освободить многодетные семьи от платы за пользование платной парковкой.

«Закон, позволяющий организовать такую парковку на государственных и муниципальных землях, был принят нами в октябре прошлого года. Изначально от платы за парковку освобождались инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас мы предлагаем в качестве меры социальной поддержки дать такую возможность всем многодетным семьям, независимо от доходов», — сообщил он.

Толкачев добавил, что в ряде других регионах многодетные семьи не платят за парковку: в Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской области и других регионах.

Отмечается, что речь идет о платной парковке, которую организуют в деловом центре Уфы. При этом законопроект не касается платных парковок рядом с торговыми центрами.

«Закон о платной парковке принимался для того, чтобы разгрузить деловой центр Уфы, чтобы люди, которые приезжают туда решать свои насущные вопросы, могли спокойно оставить автомобиль», сообщил Толкачев.

Он также отметил, что потребуется время на организацию нужной инфраструктуры. В настоящее время руководство города ведет работу по решению технических и организационных вопросов.

Сообщается, что о создании платной парковки, а также ее стоимость и порядке оплаты жителям города расскажут не менее чем за месяц до ее открытия.

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