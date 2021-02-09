Уфа, 9 февраля 2021, 08:58 — REGNUM Освободить многодетные семьи от платы за пользование платной парковкой намерены в Уфе. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.
Сообщается, что в госсобрании республики разработали изменения в республиканский закон об организации дорожного движения в регионе, которые планируется рассмотреть в феврале текущего года.
По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, изменениями планируется освободить многодетные семьи от платы за пользование платной парковкой.
Толкачев добавил, что в ряде других регионах многодетные семьи не платят за парковку: в Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской области и других регионах.
Отмечается, что речь идет о платной парковке, которую организуют в деловом центре Уфы. При этом законопроект не касается платных парковок рядом с торговыми центрами.
Он также отметил, что потребуется время на организацию нужной инфраструктуры. В настоящее время руководство города ведет работу по решению технических и организационных вопросов.
Сообщается, что о создании платной парковки, а также ее стоимость и порядке оплаты жителям города расскажут не менее чем за месяц до ее открытия.
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