Париж, , 08:57 — REGNUM Французский сценарист и режиссер, лауреат премии американской киноакадемии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» (1962) Жан-Клод Каррьер ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом 9 февраля сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на дочь сценариста.

Как рассказала дочь Каррьера, у ее отца не было какого-то конкретного заболевания, от которого он страдал, сценарист и режиссер скончался в своем доме в Париже во сне.

Также она уточнила, что покойного похоронят в месте, где он родился — во французской деревне Коломбьер-Сюр-Орб.

Отметим, Жан-Клод Каррьер является сценаристом таких известных фильмов, как «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Невыносимая легкость бытия» (1989), «Сирано де Бержерак» (1990) и др. Также он является режиссером картин «Счастливая годовщина» (1962) «Разрыв» (1961) и «Маникюрные ножницы» (1969).