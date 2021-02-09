Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В преддверии празднования Нового года по лунному календарю жителям Бурятии рекомендовали ограничить посещение молебнов. По словам пресс-секретаря Буддийской традиционной сангхи России Тубдэн-ламы, обряд «Дугжууба» проведут вечером 10 февраля, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Настоятельно рекомендуем не ходить на сам костер. Молебны можно заказать по интернету, дистанционно. Иволгинский дацан в социальных сетях, мессенджерах каждые три дня выставляет информацию по предстоящим хуралам», — заявил зампред комитета по межнациональным отношениям Доржи Бадмацыренов.

Он подчеркнул, что эта рекомендация особенно касается пожилых людей. При этом для исключения массовых скоплений людей возлагать подношения будут весь день.

Тубдэн-лама добавил, что в молебне можно поучаствовать мысленно, подумав, что всё негативное сгорает в огне и остаётся в уходящем году.

«Нет греха молиться на расстоянии. Личное присутствие не обязательно. Поэтому нет необходимости приходить. В связи со сложившейся ситуацией просим остаться дома молиться», — добавил он.

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