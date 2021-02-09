* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, , 08:36 — REGNUM В Ингушетии силовики задержали местного жителя по подозрению в оказании помощи членам террористической организации. Задержанный арестован на два месяца, такое решение принял Магасский районный суд, пишет «Интерфакс».

По данным издания, житель Ингушетии в течении некоторого периода времени предоставлял денежные средства на организацию деятельности членам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В общей сложности он передал боевикам в наличной и безналичной форме 25,1 тыс. долларов США.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года в Ингушетии были задержаны три члена незаконной террористической организации, которые оказывали помощь участникам банды Аслана Бютукаева, ликвидированного в ходе спецоперации в Чечне.

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