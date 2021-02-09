Бразилиа, , 08:32 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 23,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 23 439 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число возросло до 9 548 079.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 636 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 232 170.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 447 645 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 26 845 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.