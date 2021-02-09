Москва, , 08:29 — REGNUM Более половины жителей России (51%) считают, что у них низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром НАФИ.

Отмечается, что 13% опрошенных оценили свои навыки как высокие, а 33% — как средние.

По данным экспертов НАФИ, самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола. Так, выше свои знания склонны оценивать люди до 35 лет, граждане с высшим образованием, а также мужчины.

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При этом 51% опрошенных заявили, что смогли бы найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии, передает RT.

Сколько человек приняло участие в опросе, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию сервиса по поиску работы «Работа.ру», медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Эксперты указали на то, что в 2020 году вакансий с пометкой «удалённая работа» по сравнению с 2019 годом стало на 44% больше.

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