Москва, , 08:27 — REGNUM Министерство науки и высшего образования РФ разбирается в ситуации с зарплатой старшего научного сотрудника новосибирского института, которая не соответствует уровню из майских указов президента России Владимира Путина. Об этом глава министерства Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Министр допустил существование подобных ситуаций и отметил, что нужно предметно разбираться с каждой из них. По итогам проверки будут предприняты необходимые действия.

«Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина рассказала главе государства, что за полный рабочий день получает 32 тыс. рублей в месяц с учётом надбавки. После майских указов её зарплата должна была составлять 80 тыс. рублей. Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с зарплатами учёных главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Фалькову.

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