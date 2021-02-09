Богота, , 08:28 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 4246 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 161 462.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 297 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 56 290.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 034 228 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 6009 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.