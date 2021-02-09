Москва, , 08:26 — REGNUM В Москве 38 поликлиник городских поликлиник, где прошёл капитальный ремонт, получат новое современное медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла, сообщается на портале мэра столицы.

Согласно новому московскому стандарту, для поликлиник закуплено 105 аппаратов УЗИ и 65 единиц диагностической техники: 17 маммографов, 31 рентгенодиагностический аппарат, 17 рентгенографических аппаратов типа «U-дуга» и др.

Отмечается, что Москва одна из первых регионов России, где начали применять закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла. До 2024 года по новому стандарту планируется отремонтировать 137 поликлиник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве увеличится число цифровых медицинских исследований после замены оборудования.

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