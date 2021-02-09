Кызыл, , 08:25 — REGNUM В связи с относительной стабилизацией ситуации с коронавирусом терапевтический корпус Республиканской больницы №1 в Туве возобновляет плановую работу. Об этом заявил министр здравоохранения республики Артыш Сат, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«С 5 февраля там функционирует четыре отделения — терапевтическое на 48 коек, неврологическое — на 30 коек, клинической иммунологии — на 32 коек, иммунизации и гастроэнтерологии — на 17 коек», — отметили в правительстве.

На базе корпуса также планируется открыть реабилитационное отделение. В настоящее время соответствующая заявка находится на рассмотрении.

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