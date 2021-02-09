Буэнос-Айрес, , 08:24 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 5,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 5154 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 985 501.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 277 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 49 398.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 778 965 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 6,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.